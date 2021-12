Jennifer Aniston & Brad Pitt: Süßes Liebes-Comeback an Weihnachten

Bereits in der Vorweihnachtszeit knisterte es dann zwischen den beiden immer heftiger: „Sie haben eine Menge lustiger Treffen mit Freunden geplant.“ Erst feierten sie gemeinsam Jennifer Anistons „Friendsgiving“ (etwa: „Gabe an die Freunde“) – so nennt sie ihre Feier zum amerikanischen Erntedankfest. Dann half Brad Pitt ihr bei den Vorbereitungen für ihre Weihnachtsparty. Er mixte den alkoholfreien Punsch und half ihr auch bei der Menüauswahl. „Je mehr Zeit sie miteinander verbracht haben, desto sicherer waren sie: Da ist wieder Liebe“, so der Bekannte. Alle seien davon ganz begeistert. „Es ist das Weihnachtswunder, auf das wir so sehr gehofft haben!“

Wird Brad Pitt ihr also an Heiligabend ganz romantisch seine Liebe gestehen? Ihr Umfeld denkt, dass beide große Angst davor haben, ihre Freundschaft durch Liebesgeständnisse zu ruinieren. Doch wer weiß, welche Wunder der Zauber von Weihnachten vollbringt. „Wenn Brad den ersten Schritt macht, wird Jen sicher wieder mit ihm zusammenkommen.“

