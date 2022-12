Brad Pitt & Jennifer Aniston: Liebeswunder! Das Schicksal hat sie wieder zusammengeführt

Sie sind ein geschiedenes Ehepaar, dass sich seine Freundschaft bewahrt hat. Nach vielen Wirren und Wendungen kommen sie sich in der Adventszeit immer näher, bis sie sich an Heiligabend die Liebe gestehen... Was wie ein moderner Weihnachtsfilm klingt, ist die reale Geschichte der Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston. In Hollywood wird geflüstert, dass da plötzlich wieder Liebe ist und sie sogar Weihnachten zusammen feiern!