Bülent Ceylan: So anders sieht er mit kurzen Haaren aus!

Doch warum trägt Bülent Ceylan eigentlich lange Haare? Wie die meisten Jugendlichen war auch der Mannheimer mit seiner Optik nicht ganz im Reinen. Insbesondere seine Nase war ihm lange ein Dorn im Auge: „Weil das war so, wenn du in der Pubertät ist, die Nase wurde auf einmal größer. Und dann dachte ich: `Okay, die muss irgendwie kleiner werden! Und durch die Haare, wenn die wachsen, dann zieht das wieder so ein bisschen nach hinten so irgendwie. Dann sah es nicht mehr so schlimm aus.“ Doch mit seiner Eitelkeit steht Bülent Ceylan in der Promi-Szene nicht alleine dar. Auch Mark Forster zeigt sich nie ohne seine Kappe - aus gutem Grund!