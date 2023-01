Bushido & Anna-Maria Ferchichi: DAS wird in ihrem Podcast enthüllt werden!

Auf Instagram gewähren Bushido sowie auch Anna-Maria Ferchichi immer wieder Einblicke in ihr Leben als Eltern von 8 Kindern in ihrer neuen Wahlheimat Dubai. Die beiden zeigen sich authentisch und unverblümt in jeglichen Situationen ihres Alltags und scheuen auch nicht davor zurück, über die Strapazen, die das Leben für sie bereit hält, zu sprechen. Dementsprechend offen wird es auch in ihren neuen Podcast "Anna-Maria und Anis im Bett" zugehen. Nun verriet die 8-Fach Mama in ihrer Instagram-Story, welche Themen sie und ihr Gatte ansprechen werden: