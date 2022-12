Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Jetzt verkünden sie die Jubel-News!

Schon in der letzten Doku "Bushido - Reset" gab der Berliner Rapper seinen Fans ungewohnt private Einblicke in sein Leben als Ex-Clan-Mitglied und Familienvater sowie in seine damit verbundene Gefühlswelt. Wer von seinen Erfahrung nicht genug bekommen kann, kann sich bereits bald auf neue Stories aus dem Leben des Musikers und seiner Familie freuen.

Wie das Magazin "DWDL" nun berichtet, soll die neue Doku des Rappers und seiner Frau "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" heißen und bereits ab dem 12. Januar wöchentlich zur Primetime auf RTL laufen. Es soll sich in dem Fall alles um das Familienleben mit ihren 8 Kindern in Dubai drehen. Wie in der Ankündigung verlautet wurde, werden folgende Themen grundlegender Bestandteil der Doku sein: "Probleme, Herausforderungen, aber auch die vielen schönen Momente eines neuen Lebens ohne Polizeischutz in zunächst ungewohnter Freiheit."

Da können Fans ja gespannt sein, wie viel Bushido und Anna-Maria diesmal aus ihrem Privatleben preisgeben werden.

