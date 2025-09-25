Carmen Geiss gesteht nach Gehirn-OP: So rettete Tochter Davina ihr Leben

Die vergangenen Monate waren für Carmen Geiss (60) alles andere als leicht. Erst wurden sie und ihr Mann Robert (61) in ihrem Haus bei Saint-Tropez brutal überfallen, ausgeraubt und verletzt, nun folgt der nächste Schock: Carmen musste sich einer Operation am Gehirn unterziehen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um Spätfolgen des Überfalls, sondern um die heftige Konsequenz eines Unfalls im eigenen Zuhause.