Carmen Geiss gesteht nach Gehirn-OP: So rettete Tochter Davina ihr Leben
Carmen Geiss meldet sich nach ihrer Gehirn-OP zu Wort und gibt ein bewegendes Update. Warum ausgerechnet Tochter Davina ihr das Leben gerettet hat.
Carmen Geiss’ Tochter Davina hat ihr das Leben gerettet.
© IMAGO / Smith
Die vergangenen Monate waren für Carmen Geiss (60) alles andere als leicht. Erst wurden sie und ihr Mann Robert (61) in ihrem Haus bei Saint-Tropez brutal überfallen, ausgeraubt und verletzt, nun folgt der nächste Schock: Carmen musste sich einer Operation am Gehirn unterziehen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um Spätfolgen des Überfalls, sondern um die heftige Konsequenz eines Unfalls im eigenen Zuhause.
Schon am Montagabend (22. September) hatte sie auf Instagram erklärt, dass Ärzte bei ihr ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt hätten. Entstanden sei dieses durch einen Unfall wenige Tage zuvor – Carmen war in der Eile eine Treppenstufe übersehen, gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.
Schockierende Fotos aus dem Krankenhaus
Die Operation liegt mittlerweile hinter Carmen, alles ging glimpflich aus. Im Gespräch mit der „Bild”, erklärte Carmen jetzt: „Unglaublicherweise fühle ich mich heute schon viel besser. Natürlich ist mir noch ein bisschen schwindelig, aber die OP habe ich sehr gut überstanden.“
Auf Fotos, die Carmen nach der OP auf Instagram teilte, wirkte sie noch sichtlich gezeichnet von den Strapazen. Sie zeigte sich im Bett einer Klinik, mit Verband am Kopf und erschöpftem Blick. Neben ihr waren typische Krankenhausgeräte zu sehen, das Gesicht wirkte blass und müde. Besonders erschreckend: Auf einem Bild in ihrer Instagram-Story war sogar Blut auf dem Kissen zu erkennen.
Sie verbreitete dennoch Optimismus und versicherte den Followern: „Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an EUCH für eure Liebe.“
Carmen Geiss lacht schon wieder
Sogar in dieser schwierigen Zeit verliert die 60-Jährige ihren Humor nicht. In ihrer Story scherzte sie: „Für meine Hater gibt es auch Good News: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal. Na, wir werden sehen …“
Besonders berührend sind die Kommentare unter ihrem Post. Tochter Davina Geiss (22) lässt wissen: „Bin so stolz auf dich, Mami, so eine tapfere Frau. Habe dich so unendlich doll lieb.“ Auch Tochter Shania Geiss (21) meldete sich zu Wort: „Du bist die stärkste Person, die ich kenne!! Ich liebe dich, Mami.“ Zudem richteten zahlreiche Fans und auch ihr Haussender RTLZWEI Genesungswünsche an Carmen.
Überhaupt spielte Tochter Davina eine große Rolle bei Carmens schneller Behandlung, wie die Millionärsgattin jetzt verrät. Nach dem Treppensturz klagte Carmen nämlich zunächst etwa acht Tage lang über Kopfschmerzen und Schwindel. Einen Arzt wollte sie nicht aufsuchen, sie dachte, das vergeht schon wieder. Hinzukam, dass sie arbeiten musste. Aber Davina überzeugte ihre Mutter, sich doch untersuchen zu lassen.
„Sie hat meine Symptome bei ChatGPT eingegeben. Es hieß, das sei wahrscheinlich ein Hämatom am Hirn“, schildert Carmen der „Bild” weiter. Also ging Carmen in Erfurt, wo sie aktuell beruflich zu tun hat, zum Arzt. In der Radiologie wurde dann das Hämatom gefunden. „Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“, ist Carmen überzeugt.
Wie gefährlich ist ein Hämatom am Gehirn?
Ein Hämatom am Gehirn ist eine Blutansammlung im oder am Gehirn, meist durch einen Unfall oder Sturz verursacht. Ohne Behandlung kann es lebensbedrohlich sein, weshalb oft nur eine schnelle Operation hilft. Dass Carmen diesen Schritt gegangen ist, war also medizinisch notwendig.
Ist eine OP gut verlaufen, sind die Patientinnen und Patienten mehrheitlich über den Berg. Zu den möglichen Komplikationen nach einem solchen Eingriff gehören erneute Blutungen, Infektionen oder auch bleibende neurologische Ausfälle wie Lähmungen, Sprach-, Aufmerksamkeits- oder Wahrnehmungsstörungen. Da die Ärzte bei Carmen Geiss jedoch schnell gehandelt haben und sie allgemein guter Gesundheit ist, brauchen sich Fans aber keine allzu großen Sorgen zu machen.
So geht es Carmen jetzt
Die OP ist überstanden, doch Carmen befindet sich weiterhin auf dem Weg der Genesung. Sie betont, dass sie mit viel Vertrauen in die Ärzte, aber auch mit der Liebe ihrer Familie und Fans durch diese schwere Zeit gehe. „Ich bin eine Kämpferin“, hatte sie schon vorab betont. Jetzt ist die Luxuslady einfach nur erleichtert, dass der Eingriff hinter ihr liegt.