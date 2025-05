Carmen Geiss: Tränen-Beichte! "Die Hoffnung fast verloren"

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Carmen ein Foto von sich, ihrem Ehemann Robert Geiss (61) und der gemeinsamen Tochter Davina. "Wir stehen hier, Seite an Seite, voller Liebe, voller Stolz ... und oft auch mit Tränen in den Augen, wenn wir an deinen Weg denken", schreibt die stolze Mama zu dem Schnappschuss. "Du bist unser größtes Wunder. Nach 9 Fehlgeburten und einer Eileiterschwangerschaft war die Hoffnung fast verloren – doch dann kamst du. Unsere Nummer 11. Du hast gekämpft, bevor du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. Mit einer Stärke, die wir bis heute in deinem Herzen spüren."