Carmen & Robert Geiss: Erneuter Kindersegen nach 30 Ehejahren

Im SWR3-Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" plaudern die Geissens mit dem Paar Hazel Brugger und Thomas Spitzer über ganz private Dinge - und so sprechen sie auch über ihre beiden Töchter Davina und Shania. Robert erzählt ganz offen, wie viel die Familie gereist ist und Carmen bestätigt: "Für die Kinder ist das ganz toll. Das waren für die zwei so viele Erfahrungswerte, die kannst du in der Schule nicht bekommen."

Diese Zeit hat ihnen aber nicht nur viel Erfahrung gebracht, sondern die Familie auch extrem zusammengeschweißt. "Heute, wo sie wirklich denken können, erwachsene Frauen sind, sagen sie: Wir wollen die Zeit nicht mehr missen. Erstens die Nähe zu Mama und Papa und dann die Erlebnisse die wir hatten. Wir sind unglaublich eng aneinandergebunden", verrät Carmen happy und lässt gleich noch eine süße Bombe platzen: "Und wir werden auch in der Zukunft wieder zusammenziehen."

Die jungen Frauen sind vor zwei Jahren bei ihren Eltern ausgezogen, haben zu zweit in einer WG gewohnt. Doch bei Mama und Papa ist es am Ende wohl doch am Schönsten.