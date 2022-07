Cathy Hummels: Kryptische Zeilen! So schlecht geht es ihr wirklich

Es geht wohl alles doch nicht so spurlos an ihr vorbei. Cathy Hummels muss in letzter Zeit beinahe täglich einstecken. Noch-Fußballer-Gatte Mats Hummels sorgt mit seinen immer wiederkehrenden Frauengeschichten für immer neue Schlagzeilen und reibt der Mutter seines Sohnes damit andauernd ihre Trennung unter die Nase. Jetzt scheint Cathy alles zu viel zu werden. Mit kryptischen Zeilen deutet sie nun an, wie schlecht es ihr aktuell wirklich geht.