Cathy Hummels: Nackt-Offensive mit bitteren Konsequenzen

Das Foto versieht sie mit ermutigenden Worte für Frauenrechte, doch für einige Instagram-Nutzer scheint Cathy Hummels damit am Ziel vorbei geschossen zu haben. In den Kommentaren sammeln sich böse Stimmen wie "Immer schön was zeigen...von Frauenpower reden, während man sich hier auf Instagram entblättert...hmm. Überzeugt mich total". Auch Cathy ist das nicht entgangen und sie bezieht in ihrer Story Stellung zu einer der Anfeindungen: