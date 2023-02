Cathy Hummels: Nach Attacke auf Ludwig! Sie musste sich trennen

Der Horror für alle Hundebesitzer! Cathy Hummels Hund Moon und ihr Söhnchen Ludwig, waren wohl nie gute Freunde geworden. Wie die Ex-Spielerfrau nun gegenüber "Bild" berichtet, gab es in der Vergangenheit bereits einige Reiberein zwischen der Hunde-Dame und dem kleinen Ludwig. Die 35-Jährige gibt nun erstmals ehrlich preis, was sich wirklich zwischen den beiden abspielte und was schlussendlich der Grund dafür war, ihren Vierbeiner wegzugeben: