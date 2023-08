Charlène von Monaco: Die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden

Es ist jedes Mal ein Blick in eine magische Kristallkugel: Wird Charlène von Monaco ihren Mann Albert begleiten und öffentlich auftreten, oder nicht? Fakt ist: Die letzte Zeit hat sich die Fürstin wieder einmal sehr rar gemacht – bis sie schließlich Mitte Juli für ihre eigene Wohltätigkeitsorganisation in Erscheinung trat. Also mal ist sie da, mal ist sie weg. Fort, und niemand weiß, wo sie ist. Was steckt hinter dem Rätsel um ihr spurloses Verschwinden?