Charlène von Monaco: Bitterer Schlag! Albert & seine Ex auf dem Oktoberfest gesichtet

Denn Albert ging lieber feiern, als seine Frau bei deren karitativen Einsätzen zu unterstützen. Statt Charlène in ihre Heimat Südafrika zu begleiten, wo die Fürstin eine von langer Hand geplante Veranstaltung ihrer "Princess Charlene of Monaco Foundation" besuchte, flog er lieber nach München zum Oktoberfest. Dabei sind die Schwimmkurse für Kinder aus Schulen der Region ein echtes Herzensprojekt der Fürstin, ebenso wie ein eigens organisiertes Waterbike-Rennen für den guten Zweck.

Doch Albert hatte offensichtlich andere Prioritäten und keinerlei Probleme, das auch öffentlich zu demonstrieren: Kaum war Charlène aus dem Haus, zog's ihn auf kürzestem Weg in Käfers Wiesn-Schänke, eins der bekanntesten Promi-Festzelte, wo er es bei Bier, Wein und Gänsebraten bis Mitternacht krachen ließ, beschwingt in die Kameras der anwesenden Fotografen grinste und kein Geheimnis daraus machte, wie ungemein er seinen feuchtfröhlichen Party-Abend genoss: "Es ist ein wundervolles Fest, das Beste auf der Welt", schwärmte er. "Ich bin froh, hier zu sein." Und er blieb nicht lange allein, denn auch seine notorisch anhängliche Ex-Geliebte Nicole Coste feierte in der Wiesn-Schänke – die Mutter seines unehelichen Sohnes Alexandre, die bislang keine Gelegenheit ausließ, in Interviews über Charlène herzuziehen oder die Fürstin bei offiziellen Anlässen zu demütigen.

Angeblich sollen Albert und Nicole sich im Festzelt nicht über den Weg gelaufen sein. Aber es wäre schon ein sehr merkwürdiges Übereintreffen, dass es ausgerechnet diese beiden am selben Abend ins selbe Festzelt auf dem Oktoberfest zog. Kann es wirklich reiner Zufall gewesen sein? Diese Frage muss Albert jetzt wohl seiner leidgeprüften Ehefrau beantworten – die Fotos von ihm und Nicole auf der Wiesn dürften auch Südafrika erreicht haben...