Charlène von Monaco: Dieser Mann gibt ihr nun Halt!

Fürstin Charlène

Bitterer Verrat! Ihre eigene Familie fällt ihr in den Rücken

Oh, das muss weh tun! Fürstin Charlène hat ohnehin kaum Freunde in Monaco. Und jetzt fällt ihr sogar die eigene Familie in den Rücken! Ausgerechnet ihr Bruder beging einen bitteren Verrat...