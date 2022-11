Charlène von Monaco: Nach Skandal-Foto - sie ist zurück an seiner Seite

Nachdem ein Foto in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgte, fragten sich viele, wie Fürstin Charlène von Monaco zu dem Ganzen steht - Ehemann Fürst Albert traf sich kürzlich ohne die Anwesenheit seiner Frau mit seiner Ex-Affäre Nicole Coste und seinen unehelichen Kindern. Und das sogar während eines Trips nach New York auf den ihn seine Charlène begleitete. Nun zeigten sie sich erstmals nach der Furore wieder Seite an Seite.