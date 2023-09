Charlène von Monaco packt aus: So steht es wirklich um ihre Ehe

Schon seit Monaten ist von einer vermeintlichen Ehekrise bei Charlène von Monaco und Fürst Albert die Rede. Immer wieder wird der Fürstin unterstellt, unglücklich auszusehen. Diese Gerüchte will Charlène nun aus der Welt schaffen und spricht in einem Interview mit dem südafrikanischen TV-Sender "News 24" darüber, was wirklich in ihrem Privatleben vor sich geht.