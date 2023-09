Fürstin Charlène & Fürst Albert: Liebes-Fiasko in Südafrika! Ihr Herz gehört längst einem anderen

Breite Schultern, charmantes Lächeln: Ryk Neethling ist ein Mann zum Verlieben. Aber es ist viel mehr als sein attraktives Äußeres, das Charlene so sehr an ihm schätzt. Der 45-Jährige ist für die Fürstin der Fels in der Brandung. Der Südafrikaner versteht sie, auf ihn kann sie sich blind verlassen. Da war die Freude riesig, als sie ihn jetzt bei der "Waterbike Challenge", einem Benefiz-Sport-Event ihrer Stiftung, in Südafrika endlich wiedersah.