Charlène von Monaco: Trennung von Albert! Sie kann einfach nicht mehr

Seit Jahren gilt die Mittelmeer-Insel als ihr persönlicher Rückzugsort. Raus aus der Beton-Wüste Monaco, rein in die Natur. Häufig sah man die 45-Jährige schon in der Bucht von Calvi.

Nun aber war es kein Urlaub, der sie dorthin verschlug, sondern ein wichtiges Projekt, zu dem ihre Stiftung eingeladen hatte. Für die jungen Teilnehmer standen Workshops in Lebensrettung und Erster Hilfe auf dem Programm. Und jeder konnte sehen: Charlène fühlte sich in Gesellschaft der fröhlichen Kinder und im Polohemd statt Blazer pudelwohl! Sie lachte und umarmte ihre jungen Fans. Wer ihr dazu den nötigen Halt gab: ihr jüngerer Bruder Gareth, mit dem sie eng zusammenarbeitet.

Der Ärger, die Sorgen und der Druck – alles schien in weiter Ferne. Auch muss Charlène dort keine unschönen Begegnungen mit Alberts Ex Nicole Coste, der Mutter seines unehelichen Sohnes Alexandre, fürchten. Nicht selten lässt die sich in Monaco blicken, genauso wie das sexy Model Victoria Silvstedt, mit dem sich ihr Mann so gut versteht. Auch seine uneheliche Tochter Jazmin Grace verbrachte jüngst einige Tage im Fürstentum und traf ihren Vater. Wenn Charlène Alberts Vergangenheit im Alltag schon nicht loswird, dann gelingt es ihr vielleicht auf Korsika.

"Lange Zeit dachte ich, es gäbe kein schöneres Land auf der Welt als Südafrika, aber während meiner Aufenthalte wurde mir klar, dass Korsika viel mit dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, gemeinsam hat", schwärmte die Fürstin schon 2020. Und fernab der Touristenorte bietet die französische Insel genauso viel Ruhe und Entspannung – und die benötigt Charlène so sehr, um endlich wieder gesund zu werden.