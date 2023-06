Charlène von Monaco: Jetzt wischt sie Alberts Ex Nicole Coste eins aus!

Diese Frauen werden wohl niemals beste Freundinnen - Charlène von Monaco und Nicole Coste, die Ex ihres Mannes Fürst Albert, stehen seit jeher auf Kriegsfuß. Charlène ist es ein Dorn im Auge, dass sich die einstige Geliebte ihres royalen Gattens immer wieder in ihr Leben schleicht und für ständige Provokation sorgt. Zuletzt soll die Ex-Affäre des Fürsten sogar bei einer Veranstaltung der" Prince Albert II of Monaco Foundation" in einem rosa Kleidchen in Alberts Nähe herumgeschwirrt sein. Zu viel für Fürstin Charlène - sie setzte nun ein klares Zeichen.