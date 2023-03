Cheyenne Ochsenknecht: Alkohol-Beichte während der Schwangerschaft!

Wie ihre Brüder bereits in der Vergangenheit durchsickern ließen, war Cheyenne Ochsenknecht vor ihrer Beziehung mit Landwirt Nino Sifkovits viel mit ihnen in Nachtclubs unterwegs. Ihre Trinkfestigkeit ist nun, seit ihrer ersten Schwangerschaft, jedoch wohl Geschichte. Das berichtet die 22-Jährige jetzt zumindest in der neusten Folge der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts". Auch Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht kann "Energieschwung im Schluckverhalten" verzeichnen. Die werdende Zweifach-Mama muss zugeben: "Das Glas war auch randvoll – so wie ich am Ende des Abends". Das beweist auch ein Foto, das die Influencerin neben Kartoffelchips auf dem Sofa schlummernd zeigt. Wie schlimm es wirklich war, lässt sie ebenfalls durchsickern: