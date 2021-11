Cheyenne Ochsenknecht: Traurige Nachrichten! Große Sorge um Baby Mavie!

"Ich dachte immer, dass Krankenhausärzte ein bisschen genauer sind gerade bei Kindern bzw. Babys" schildert die hübsche Blondine vorwurfsvoll. Cheyenne Ochsenknechts Baby Mavie ging es in letzter Zeit nicht gut. Die Kleine versetzte ihre Mama mit "komischen Geräuschen" in der Nacht von Samstag auf Sonntag in große Sorge. Ohne zu Zögern brachte die junge Mutter ihre Tochter ins Krankenhaus, wo sie nach 2 Stunden Wartezeit eine ernüchternde Diagnose erhielt - ein stinknormaler Husten. "Ich habe mir schon gedacht, klingt aber komisch denn Mavie hört sich schlimm an". Das konnte es noch nicht gewesen sein, also holte sich Cheyenne eine Zweitmeinung von ihrem Kinderarzt ein. Daraufhin der Schock! Die im Krankhaus verschriebenen Medikamente (Hustensaft & Kochsalzlösung) verschleimten Mavies Husten so sehr, dass sie laut ihrer besorgten Mama 2 Mal fast erstickt wäre. Zu viel für die junge Mutter