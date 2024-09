Cheyenne Ochsenknecht & Nino Sifkovits: Drittes Kind? Jetzt sprechen sie über ihre Familienplanung

Die zweite Staffel ihrer Sky Original Reality-Serie "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" steht in den Startlöchern. Am 30. September 2024 mit sechs neuen Folgen exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW Premiere. Und wie Cheyenne und Nino verraten, wird die "auf jeden Fall der Knaller!" "Wir finden sogar selbst, dass sie definitiv eine Steigerung zur Staffel 1. bringt. Viel Entertainment, Spaß, hochwertiger Schnitt und ganz viel Neues von unserem Hof und Familie." Natürlich wird es in der Familie Ochsenknecht auch jede Menge Drama geben, versichert Cheyenne. Wir können also gespannt sein!

