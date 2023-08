Christina Luft: Gesundheits-Update - Große Sorge um die "Let's Dance"-Profitänzerin

Christina Luft hatte in den letzten Wochen viel zu tun. Der Umzug in ihr erstes gemeinsames Liebesnest mit ihrem Verlobten Luca Hänni, braucht noch immer einen letzten Schliff, gleichzeitig machten sie und ihr Liebster zuletzt einen Vespa-Kurs. Viel Stress für die "Let's Dance"-Beauty. Wirkt sich dieser jetzt auch auf ihre Gesundheit aus? Auf Instagram macht sie nun erschreckende Andeutungen, die ihre Fans in große Sorge versetzen.