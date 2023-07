Christina Luft: Jetzt wagt sie einen Neuanfang

Luca Hänni und Christina Luft scheinen ein neues Hobby zu haben. Das "Let's Dance"-Traumpaar erfüllte sich jetzt einen gemeinsamen Wunsch - sie schafften sich eine mintfarbene Vespa an. Nun muss das Fahren nur noch gelernt sein. Genau das gingen die zwei nun an und machten einen Vespa-Kurs, wie die Profitänzerin stolz in ihrer Instagram-Story verriet: