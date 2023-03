Christina Luft: Große Sorge um die "Let's Dance"-Profitänzerin!

Kann Christina Luft an der nächsten "Let's Dance"-Liveshow etwa nicht teilnehmen? Diese und andere Fragen stellen sich aktuell wohl viele Fans der Profitänzerin. Schon seit Tagen haben sie nichts mehr von der Freundin von Luca Hänni gehört. Die normal so quirlige 33-Jährige zeigte sich so gut wie gar nicht auf Social Media. Nun meldete sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Anhängern zurück!