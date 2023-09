Christina & Luca Hänni: Zuckersüße News aus den Flitterwochen!

Und genau diese Glücksmomente versetzen auch die Fans der frisch verheirateten Stars in Hochstimmung. Auf "Instagram" kommentieren sie den Beitrag von Luca und Christina Hänni euphorisch: "Ihr zwei zauberhaften Menschen, einfach ein Dreamteam! Ein Märchen ist wahr geworden. Die Zauberkraft der Liebe hat euch in ihren Bann gezogen und zu Mann und Frau gemacht." Ein anderer schreibt: "Einfach nur wunderschön, Liebe pur! Ein Traumpaar seid ihr Zwei." Und während sich viele Follower der Tänzerin und des Sängers an den süßen Urlaubsgrüßen der beiden erfreuen, hat ein anderer Fan eine pikante Frage: "Nicht böse gemeint, wollt ihr mal Kinder haben? Ihr seit sooo süß." Wer weiß, vielleicht entsteht unter dem Sternenhimmel der Seychellen ein kleines "Let's Dance"-Wunder...