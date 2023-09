Claudia Obert: Nach "Sommerhaus der Stars"-Eklat - Jetzt meldet sich Ricarda zu Wort

Ging Claudia Obert damit endgültig zu weit? Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte in diversen TV-Formaten bereits für Furore. Die Unternehmerin ist nicht gerade dafür bekannt, mit ihrer Meinung zurückzuhalten. Das bekam nun auch "Sommerhaus der Stars"-Mitstreiterin Ricarda Raatz zu spüren. Ein herablassender Kommentar zu ihr Figur ließ die Zuschauer nun vom Glauben abfallen. Jetzt meldet sich die "Are You The One"-Beauty selbst zu Wort.