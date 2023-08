"Sommerhaus"-Ricarda Raatz & Maurice Dziwak: Trennung nach dem Sommerhaus

In der letzten Staffel "Are You The One - Reality Stars in Love" lernten sich Ricarda Raatz und Maurice Dziwak kennen und auf Umwegen auch lieben. Von dem Gefühlschaos aus der Show war eigentlich nach der Sendung nicht mehr viel übrig gewesen. Verliebt zeigten sich die Turteltauben immer wieder gemeinsam auf Social Media und verkündeten auch wenig später ihre Teilnahme am diesjährigen "Sommerhaus der Stars". Doch von süßen Pärchenfotos fehlt nun jede Spur. Ist das Paar dem berüchtigten Sommerhaus-Trennungs-Fluch zum Opfer gefallen?