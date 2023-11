Claudia Obert: Jetzt rechnet sie mit ihren "Sommerhaus"-Kollegen ab!

Das "Sommerhaus der Stars mussten Claudia Obert und Max Suhr schon sehr früh verlassen: Nach der dritten Folge war Schluss. Hier konnte die Selfmade-Millionärin ihre Abneigung anscheinend nicht mehr verstecken und brachte mit ihren frechen Sprüchen fast alle Kandidaten gegen sich auf. Wer ihr nicht unsympathisch war, verriet sie InTouch Online auf Micaela Schäfers Geburtstag.

Als eingeschworenes Team gingen Claudia und Max zu Anfang jedem Streit im "Sommerhaus" aus dem Weg. Doch in der dritten Folge krachte es heftig: "Die Alte weiß wahrscheinlich selbst, wie Panne sie aussieht", ätzte Claudia gegen Edith Stehfest. Auch Justine Dippl bekam ihr Fett weg: "Sag doch endlich mal was, du langweilige Kuh!" Pia Tillmann wurde ebenfalls nicht verschont: "Was hat die da hinten wieder, die hat ihre Tage", meckerte die 62-Jährige.