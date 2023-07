Claudia Obert & Freund Max: Hochzeits-Jubel - Sie sagt "Ja"!

Genau an diesem Ort begann im Sommer 2022 die Beziehung des Paares. "Max hat mir eine Flasche Champagner an den Tisch geschickt – und da war’s um mich geschehen", erinnert sich die gebürtige Schwäbin. Sieht sie es als schicksalshafte Fügung, dass sich die beiden über den Weg gelaufen sind? "Nein", winkt Claudia sofort ab. "Ich treffe an jeder Ecke Typen – aber Max hat es im Gegensatz zu allen anderen geschafft, dass mehr daraus wurde." Mit einer simplen Strategie bahnte Max sich den Weg in Claudias Herz: "Er geht mir nicht auf die Nerven! Er verfügt über viel Know-How und unzählige gute Facetten. Wir funken auf gleicher Frequenz und können super miteinander umgehen. Es passt einfach!"

Gestritten hat sich das Paar laut eigener Aussage noch nie. Das liegt aber auch daran, dass die beiden nicht unter einem Dach leben und so nur die schönen Stunden teilen. „Wir müssen uns nicht darüber streiten, wer den Müll runterbringt. Das erledigen sowieso meine Mitarbeiter. Ich bin Arbeitgeberin und kein Dienstmädchen – weder von einem Mann, noch von sonst wem“, sagt Claudia. Und Max ergänzt: "Viele Beziehungen gehen aufgrund des gemeinsamen Alltags in die Brüche. Bei uns bleibt die Spannung immer bestehen, es wird niemals langweilig." Das Motto der beiden: "Cold Champagne & hot Sex! Das ist das Wichtigste!", findet Max. Eigentlich gebe es kaum etwas, dass er an seiner 36 Jahre älteren Liebsten nicht mag. "Wenn sie hysterisch wird … dann gnade dir Gott! Da weiß ich, dass ich mich besser verziehe, um nicht in die Schusslinie zu geraten. Aber ansonsten? Schau sie dir an: Claudia ist doch eine Hammerbraut!"

Apropos Braut – da war doch noch was! Wollte das ungleiche Society-Couple nicht sogar heiraten? "Klar, machen wir das irgendwann", erklärt Claudia. "Und gefeiert wird in der Olivia Jones-Bar, wo wir uns kennengelernt haben. Aber erst einmal müsste ich einen Antrag bekommen …" Der steht zwar noch aus – doch es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es endlich passiert. Max: "Ich bin der Mann – natürlich werde ich sie fragen. Aber das geht nicht zwischen Tür und Angel! Ein Antrag muss mit dem gehörigen Tamtam gemacht werden." Der Online-Experte plant daher Großes. "Ich stelle mir vor, dass es in Paris auf der Spitze des Eiffelturms stattfindet. Oder in Las Vegas! Ich will auf jedem Fall das ganz große Programm!" Logisch, dass Claudia ihrem Max in Paris dann auch ohne zu zögern ein leises "Oui" ins Ohr hauchen würde. In sechs Lebensjahrzehnten hat es bislang kein Mann geschafft, sie zum Traualtar zu führen. "Ich habe tatsächlich schon mehrere Anträge bekommen", verrät sie. "Fünf ernstzunehmende und diverse andere aus Spaß.“ Hatte sie da wirklich noch nie dieses besondere Herzklopfen wie bei ihrem Max? "Ach, was soll ich darüber nachdenken? Das ist alles Kriegsgeschichte – lange vorbei. Wer im Gestern lebt, versäumt das Heute!"

Die gemeinsame Zukunft lassen die beiden daher auf sich zukommen. Max: "Wenn man erst einmal anfängt, Pläne weit in die Zukunft zu schmieden, ist der Spaß vorbei." Und dann macht Claudia ihrem Süßen die wunderbarste Liebeserklärung: "Wenn Max zur Tür reinkommt, geht die Sonne bei mir auf und scheint für immer!"