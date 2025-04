Auch abseits der Spiele kocht die Stimmung im Camp. Als die Couples bei einer Reflexionsrunde am Lagerfeuer über emotionale Momente sprechen sollen, kann Sandra keine Antwort auf die Frage geben, was ihr emotionalster Moment mit Tobi war. Ihre nüchterne Antwort: "Ich hab da nichts Emotionales empfunden."

Das bringt die Gruppe gegen sie auf. Vor allem Dilara und Roaya kritisieren Sandra erneut – diesmal noch persönlicher. Dilara stellt knallhart klar: "Warum mag man Sandra nicht? […] Du bist nicht interessant, weil du einen krassen Charakter hast. Du bist interessant, weil du eine falsche Schlange bist." Und weiter: "So einen Menschen wie dich will ich niemals in meinem Leben noch einmal treffen." Sandra reagiert, wie so oft, kühl und still. Sandras Teampartner Tobi Wegener zeigt sich entsetzt: "Irgendwann ist auch mal gut!".