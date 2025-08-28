"Crash Games" kehrt zurück: Trash-Stars im Matsch-Parcours

Unverzichtbar ist natürlich Kommentator Peter Rütten, dessen bissiger Humor schon früher Kultstatus hatte. Seine ironischen Kommentare machen selbst den härtesten Sturz zum Comedy-Moment. Neu dabei sind die Fieldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa, die direkt am Spielfeldrand das Chaos begleiten. Besonders Rypa sorgt für Aufmerksamkeit, denn es ist ihr erster großer TV-Job nach der Beziehung mit Pietro Lombardi.