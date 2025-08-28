"Crash Games" kehrt zurück: Trash-Stars im Matsch-Parcours

Bruchlandung der Realitystars

"Crash Games" feiert TV-Comeback: Ab 1. September stürzen sich bekannte Realitystars ins Chaos und sorgen für Schadenfreude pur.

Die neuen Feldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa schauen lächelnd in die Kamera. Mit Moderationskarten und neben dem großen Logo von Crash Games sind sie bereit für die neue Staffel! - Foto: Joyn/Willi Weber

Die neuen Fieldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa sind bereit für die neue Staffel "Crash Games – Bruchlandung der Realitystars"!

© Joyn/Willi Weber

Die Trash-TV-Fans können sich freuen: "Crash Games" feiert nach über zehn Jahren Pause sein Comeback. Und ProSieben setzt beim Neustart voll auf Promi-Power – denn diesmal stürzt sich ein ganzer Cast aus bekannten Realitystars in den Schlamm.

Ein Parcours voller Chaos

Das Prinzip bleibt unverändert: In Zweierteams treten die Kandidaten gegeneinander an und kämpfen sich durch Matschgruben, Wasserrutschen und Hindernisse bis hin zum berüchtigten "Mount Glitsch". Wer am Ende die schnellste Zeit schafft und die wenigsten Stürze sammelt, geht als Sieger hervor.

Schon der erste Trailer zeigt, was die Zuschauer erwartet: Bauchklatscher, Bruchlandungen und jede Menge Schadenfreude. Kaum ein Promi dürfte diesen Parcours trocken überstehen.

Realitystars im Rampenlicht

Zum Auftakt treten gleich mehrere Trash-TV-Größen gegeneinander an:

Doch damit nicht genug: Im Laufe der Staffel stoßen noch weitere bekannte Gesichter wie Yeliz Koc, Nico Schwanz, Lorenz Büffel und Gina-Lisa Lohfink dazu. Damit vereint "Crash Games" eine bunte Mischung aus Trash-TV-Legenden und Reality-Newcomern.

Mit Kult-Kommentator und neuen Reportern

Unverzichtbar ist natürlich Kommentator Peter Rütten, dessen bissiger Humor schon früher Kultstatus hatte. Seine ironischen Kommentare machen selbst den härtesten Sturz zum Comedy-Moment. Neu dabei sind die Fieldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa, die direkt am Spielfeldrand das Chaos begleiten. Besonders Rypa sorgt für Aufmerksamkeit, denn es ist ihr erster großer TV-Job nach der Beziehung mit Pietro Lombardi.

Warum sich das Comeback lohnt

"Crash Games" ist ein perfekter Mix aus Action, Promi-Drama und Slapstick. Für Fans von Realitystars bietet die Show die ideale Bühne, um ihre Lieblingsgesichter in völlig neuen Situationen zu erleben – weit weg vom roten Teppich, dafür mitten im Matsch.

Fazit

Mit einem hochkarätigen Reality-Cast, der Rückkehr von Peter Rütten und neuen Reportern liefert "Crash Games" pures Trash-TV-Vergnügen. Ab dem 1. September heißt es wieder: Stars stolpern, Zuschauer lachen – und die Schadenfreude ist garantiert.

Sendetermin: Immer montags, 21:20 Uhr auf ProSieben und jederzeit auf Joyn.

