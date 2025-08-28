"Crash Games" kehrt zurück: Trash-Stars im Matsch-Parcours
"Crash Games" feiert TV-Comeback: Ab 1. September stürzen sich bekannte Realitystars ins Chaos und sorgen für Schadenfreude pur.
Die neuen Fieldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa sind bereit für die neue Staffel "Crash Games – Bruchlandung der Realitystars"!
© Joyn/Willi Weber
Ein Parcours voller Chaos
Das Prinzip bleibt unverändert: In Zweierteams treten die Kandidaten gegeneinander an und kämpfen sich durch Matschgruben, Wasserrutschen und Hindernisse bis hin zum berüchtigten "Mount Glitsch". Wer am Ende die schnellste Zeit schafft und die wenigsten Stürze sammelt, geht als Sieger hervor.
Schon der erste Trailer zeigt, was die Zuschauer erwartet: Bauchklatscher, Bruchlandungen und jede Menge Schadenfreude. Kaum ein Promi dürfte diesen Parcours trocken überstehen.
Realitystars im Rampenlicht
Zum Auftakt treten gleich mehrere Trash-TV-Größen gegeneinander an:
Annemarie Eilfeld & Tim Sandt
Alessia Herren & Menderes
Belá Klentze & Marvin Linke
Chris Boy & Diogo Sangre
Matthias Mangiapane & Enrico Elia
Doch damit nicht genug: Im Laufe der Staffel stoßen noch weitere bekannte Gesichter wie Yeliz Koc, Nico Schwanz, Lorenz Büffel und Gina-Lisa Lohfink dazu. Damit vereint "Crash Games" eine bunte Mischung aus Trash-TV-Legenden und Reality-Newcomern.
Mit Kult-Kommentator und neuen Reportern
Unverzichtbar ist natürlich Kommentator Peter Rütten, dessen bissiger Humor schon früher Kultstatus hatte. Seine ironischen Kommentare machen selbst den härtesten Sturz zum Comedy-Moment. Neu dabei sind die Fieldreporter Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa, die direkt am Spielfeldrand das Chaos begleiten. Besonders Rypa sorgt für Aufmerksamkeit, denn es ist ihr erster großer TV-Job nach der Beziehung mit Pietro Lombardi.
Warum sich das Comeback lohnt
"Crash Games" ist ein perfekter Mix aus Action, Promi-Drama und Slapstick. Für Fans von Realitystars bietet die Show die ideale Bühne, um ihre Lieblingsgesichter in völlig neuen Situationen zu erleben – weit weg vom roten Teppich, dafür mitten im Matsch.
Fazit
Sendetermin: Immer montags, 21:20 Uhr auf ProSieben und jederzeit auf Joyn.