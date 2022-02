Daniel Hartwich über "Dschungelcamp": "Ich höre auf"

Kündigt er damit etwa sein Dschungel-Aus an? Wie so vieles in der beliebten TV-Sendung wird er auch diese Aussage wohl nicht ganz so ernst gemeint haben. Für die Zuschauer wäre es auf jeden Fall ein trauriger Abschied von dem liebgewonnen Moderator. Doch damit sollte gewiss in nächster Zeit noch nicht zu rechnen sein.

Daniel Hartwich wird den Zuschauern bestimmt noch für einige Enthüllungen im Dschungelcamp erhalten bleiben. Was schon alles so an Beauty-Offenbarungen ans Licht kam, erfährst du im Video: