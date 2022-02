Dschungelcamp 2022: Eskaliert der Zoff jetzt bei den Begleitpersonen?

Angeblich lache man sich noch ins Gesicht, doch innerlich brodle es bei manch einem Dschungel-Begleiter. Oh oh, ob da wohl schon bald ordentlich Dampf angelassen wird? Besonders bei Lindas Schwester Stephanie Nobat und Anouschkas Mann Marc Zabinski wäre definitiv Streit-Potential vorhanden, so wie sich die beiden Frauen im Camp gegenseitig angehen. Doch hier gibt Serkan Entwarnung und berichtet: "Anuschkas Verlobter Marc ist superentspannt und sieht das alles sehr sportlich und ist da absolut tiefenentspannt. Andere Personen, da merkt man schon, dass es denen näher geht als ihm." Wer genau das sein könnte, wollte der "Bachelor in Paradise"-Star nicht verraten...

Welche pikanten Beauty-Enthüllungen es bereits im Dschungelcamp gab, erfährst du im Video: