Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe von Tochter Joelina! Hat ihr Ex sie nur benutzt?

Daniela Büchner hat derzeit einfach kein Glück in der Liebe. Erst ging ihre Beziehung mit Ennesto Monté in die Brüche und nun hat sie auch noch ihr neuer Lover Sohel Abdoulkhanzadeh nach nur wenigen Wochen in den Wind geschossen. Ihre Liebe stand wohl von Anfang an unter keinem guten Stern, denn viele Fans vermuteten bereits, dass der Ärger bei den beiden vorprogrammiert ist. Und auch Dannis Tochter Joelina Karabas hat offenbar geahnt, dass Mama mit diesem Mann nicht glücklich werden kann...