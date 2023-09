Daniela Büchner: Emotionale Beichte! Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

In ihrer Instagram-Story meldet Daniela sich nun mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans. "Bin einfach so stolz. Auf mich. Auf meine Kinder. Es gibt so viele Menschen, die uns das Schlechte gewünscht haben, nachdem uns das Schlimmste passiert ist. Aber wir haben gekämpft. Immer und immer wieder. Haben nie aufgegeben", schreibt die 45-Jährige gerührt. Dazu postet sie ein Bild vom Himmel und der Sonne, die sich hinter einer Wolke versteckt. "Papa ist die Sonne", sagt sie ihren jüngsten Kindern Jenna Soraya und Diego Armani immer wieder...

"Ich danke allen Menschen, die schlecht über uns geredet haben. Damit gerechnet haben, dass wir zurückgehen müssen. Genau ihr habt meine Wut, die ich in mir getragen habe, zu Ehrgeiz umgewandelt. Danke dafür", heißt es weiter.

Zum Schluss bedankt Daniela sich noch bei all den Menschen, die in den vergangenen Jahren immer an sie und ihre Kinder geglaubt haben. Ohne die Unterstützung ihrer Freunde und Familienmitglieder hätte sie es wohl nie geschafft, den Schmerz zu überwinden...