Daniela Büchner: Jetzt platzt ihr der Kragen!

Provokant hat es sich Joelina in ihrer Instagram-Story in einer kuschligen Jacke auf dem heimischen Sofa bequem gemacht. Nur ein paar Minuten zuvor gibt sie zu: "Die Jacke gehört gar nicht mir, die hab ich von Mama geklaut aber die werde ich jetzt in meinem Zimmer behalten. Dankeschön für's Geschenk". Ohne Scham fragt sie ihre Mutter daraufhin im Wohnzimmer: "Mama, kennst du diese Jacke irgendwo her?". Offensichtlich weiß sie was nun folgt, denn Danni kann es gar nicht leiden, wenn sich ihre Tochter an ihren Klamotten bedient. Die Witwe von Jens Büchner entgegnet empört: "Das ist meine, da versteh ich keinen Spaß mehr, du warst schon wieder einfach an meinem Schrank!" Als sie bemerkt, dass Joelina die ganze Situation mit filmt platzt ihr der Kragen: