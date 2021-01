Goodbye Deutschland: Liebes-Aus! So geht es Jasemin & Sohel heute

Doch auch Jasemins Lebensumstände in Deutschland sind alles andere als optimal. Die 30-Jährige hat nach der Trennung ihr altes Jugendzimmer im Haus ihrer Mutter in Hamburg bezogen. Auch ihre Schwester und deren Freund sind nach Hause zurückgekehrt, da sie ebenfalls in der Tourismusbranche auf Mallorca arbeiten. Mit dem Vater ihres Sohnes besteht lediglich telefonischer Kontakt. Ob es eines Tages doch noch ein Liebes-Comeback für Jasemin und Sohel geben wird, steht in den Sternen...

Die neue Folge von "Goodbye Deutschland" könnt ihr HIER bei TVNOW bereits vorab streamen.*

In 15 Jahren "Goodbye Deutschland" suchten viele Auswanderer ihr Glück in der Ferne. Leider ist für manche der Traum geplatzt: