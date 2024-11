Daniela Büchner: Überraschendes Update zum Beziehungsstatus! "Alles andere ergibt sich oder nicht."

Bei Instagram macht die Witwe von Jens Büchner jetzt ihrem Ärger über die wilden Spekulationen Luft. "Das Thema Beziehung und sowas alles – da renne ich schreiend weg! […] Ich bin Single und ich bin sehr sehr dankbar dafür! Und alles andere ergibt sich oder nicht. Wisst ihr, mit wem ich alles Händchen halte?!", erklärt sie ganz offen.

Und damit nicht genug. Daniela stellt außerdem deutlich klar: "Und wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten sechs Jahren, in denen ich alleine bin, also ohne Jens bin, ist es wirklich: Sollte es jemanden in meinem Leben geben, in den ich richtig verliebt wäre oder sonst was, würde ich es für mich behalten. Ganz einfach! Aber jetzt, gerade aktuell zu diesem Zeitpunkt, bin ich Single! Völlig unspektakulär." Eine klare Ansage, die alle Gerüchte zum Platzen bringt.

Sie möchte sich aktuell nur auf ihre Kinder Joelina (25), Volkan (22), Jada (20), Jenna (8) und Diego (8) konzentrieren, auf ihre Familie und auf die Menschen, die sie gern hat. Davon gibt es viele, wie sie sagt. Trotzdem hofft die 46-Jährige auch, dass 2025 besser wird als es die letzten Jahre waren. Ein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht ...

