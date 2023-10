Daniela Katzenberger: Bitteres Geständnis! Sie vermisst ihr altes Leben

Eigentlich hat Daniela Katzenberger auf Mallorca alles, was das Herz begehrt: Sonne, Strand und das Meer vor der Haustür. Dazu ein Leben im Wohlstand. Doch immer öfter überkommt die gebürtige Ludwigshafenerin das Heimweh. Vor allem, wenn sie durch den Supermarkt schlendert und die deutschen Lebensmittel in den Regalen sieht, wäre sie am liebsten wieder zu Hause. "Ein Stück Leberwurst ist mir lieber als jeder Luxus", gesteht sie im Interview.