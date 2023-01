Daniela Katzenberger: Das denkt sie wirklich über Lucas Dschungel-Teilnahme!

Lucas Cordalis stehen aufregende Wochen bevor. Gemeinsam mit Begleitperson Peter Klein ist der Mann von Daniela Katzenberger nun nach Australien gereist, um das Abenteuer Dschungelcamp anzutreten. Dabei fiebert seine Familie in der Heimat natürlich gebannt vor dem Fernseher mit. In ihrer Instagram-Story verriet Ehefrau Daniela nun, dass sie sogar ein "Family-Public-Viewing" mit der gesamten Familie inklusive Schwester Jenny Frankhauser auf Mallorca planen. "Vor allem waren, die fast schon alle drin und wissen was abgeht" scherzt die Kult-Blondine.

Eine Sache ist aber selbst für sie gewöhnungsbedürftig - ihren eigenen Mann Lucas Cordalis im TV-Dschungel zu sehen: