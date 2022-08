Daniela Katzenberger: Das tut sie nur Ehemann Lucas zu Liebe!

Traumstrände, warmes Klima und Sonne satt - all das beeindruckt Daniela Katzenberger herzlich wenig, wie sie nun auf ihrem Instagram Kanal verriet. Die Wahl-Mallorquinerin ließ in den letzten Wochen schon öfter durchsickern, dass sie mit der Urlaubsinsel als Heimat nicht mehr so zufrieden ist. In einer Fragerunde in Danielas Instagram Story will es ein Fan nun genau wissen und fragt die "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit, wieso sie nicht gerne auf Mallorca lebt, woraufhin die Mutter der kleinen Sophia eine ausführliche Antwort parat hat: