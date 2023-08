Daniela Katzenberger: Doppel-Klatsche! Jetzt verliert sie Mann und Job

Es läuft gerade gar nicht rund im Leben der Kultblondine. Nicht nur, dass die aktuelle Staffel ihrer Doku "Familienglück auf Mallorca" miese Quoten macht, der Titel der Show wird auch immer mehr zur Farce. Besonders deutlich wird das, als das Kamerateam sie zum diesjährigen ARD-"Schlagerboom" begleitete, wo sie ihren ersten großen Auftritt als Sängerin hatte. Von Glück, gar Familienglück, kann keine Rede sein. Stattdessen wird schnell deutlich: Die Katze gehört irgendwie nicht so recht dazu. Verschiedene Szenen zeigen, wie sie verloren und mit einigem Abstand neben ihren Schlager-Kollegen steht. Traurig gibt sie zu: "Das ist, wie in eine neue Klasse zu kommen. Die Leute denken immer, dass wir alle miteinander befreundet sind. Dass das eine Riesen-Family ist."

Dem sei jedoch keineswegs so. Man hört heraus, wie schwierig die Situation für Daniela gewesen sein muss, die gerade erst im Schlager-Business Fuß fassen möchte. Sie hat ohnehin starke Selbstzweifel und könnte etwas Unterstützung gut gebrauchen. Vor allem vom eigenen Ehemann, der aktuell als Sänger so richtig durchstartet. Doch statt mal einen Song mit seiner Frau zu produzieren, schmachtet Lucas lieber im Duett mit der schönen Tochter von Schlagerkönig Jürgen Drews – beim gemeinsamen Auftritt herrscht auf der Bühne sofort Flirtalarm. Zwischen Lucas und Joelina knistert förmlich die Luft, kein Wunder, schließlich sind beide keine Kinder von Traurigkeit. Lucas genießt es bekanntlich sehr, von weiblichen Fans umschwärmt zu werden, und auch Joelina ist alles andere als prüde. "Man experimentiert herum und hat vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung schon mal gemacht", verrät sie freimütig. Gegen eine Ménage-à-Trois hätte sie jedenfalls nichts einzuwenden. "Ich habe auch schon mal auf der Straße einen Mann mit zwei Mädels im Arm gesehen –zuerst küsst er die eine, dann die andere (...) Das ist doch das Schöne an der heutigen Zeit, dass da jeder eigentlich das ausleben kann, wie er möchte."

Selbstbewusste Töne, die weiter Salz in Danis Wunden streuen, immerhin flippt die Katze bereits aus, wenn Lucas eine andere Frau auch nur anschaut. Joelinas offenherzige Einstellung mag sie jedenfalls so gar nicht teilen. Ebensowenig wie ihren Mann. Und erst recht wird sie sich ihre noch frischen Schlager-Chancen nicht von einer Jüngeren wegschnappen lassen, die neben Lucas auf der Bühne auftrumpft. Die Krallen dürften also bereits gewetzt sein. Joelina sollte sich besser warm anziehen...