Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Bittere Ehe-Realität! Jetzt steht sie alleine da

Am Wochenende kommt alles, was in der deutschen Schlagerszene Rang und Namen hat, zusammen. Denn Showmaster Florian Silbereisen lädt zur großen "Schlagerstrandparty 2023" ein! Auch Lucas Cordalis wird seine Megahits zum Besten geben. Doch während der Sänger sein Karriere-Glück feiert, guckt Ehefrau Daniela Katzenberger mächtig in die Röhre! Denn die Kult-Katze steht nicht im Show-Programm. Eine echte Klatsche, da die 36-jährige Blondine gerade versucht, ihre Gesangskarriere in Schwung zu bringen.

Ob diese Entscheidung mit dem Katastrophen-Auftritt beim "Schlagerboom" im Juli in Verbindung steht? Dort trat Daniela Katzenberger neben den großen Schlagerstars auf, kassierte jedoch ziemlich harsche Kritik. Es hieß, ihre Lippen hätten sich nicht synchron zum Playback bewegt und die TV-Blondine habe zwischen den Profitänzern verloren gewirkt. Die Zuschauer der Show hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und urteilten laut "Schöne Woche" im Netz: "Oh mein Gott. Schlimm, schlimmer, Katzenberger" und "Daniela wer? Die Plastiktante kann ja nicht einmal Playback. Wieso muss ich mit Gebühren solche Leute mitfinanzieren? Peinlich." Autsch! Diese Kommentare tun sicherlich gewaltig weh...

Nun muss Lucas Cordalis bei der "Schlagerstrandparty" sein eigenes Ding machen, während Daniela Katzenberger die traurige Trennung von ihrem Mann ertragen muss. Eine bittere Entwicklung...