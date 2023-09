Daniela Katzenberger: Eifersucht! So verzweifelt kämpft sie um ihre Ehe

Hände weg von meinem Mann! Dass sich Lucas Cordalis so gut mit seiner Kollegin Joelina Drews versteht, treibt Daniela Katzenberger die Schweißperlen auf die Stirn. Eifersucht-Alarm! Aus Angst, ihn zu verlieren, gibt sie jetzt sogar sportlich Vollgas, obwohl sie das eigentlich gar nicht mag. "Lucas ist eine absolute Sportskanone, ich bin da eher ein Faulpelz", erzählte sie kürzlich in unserem Interview. Aber jetzt heißt es: Po raus, Brust raus – und einen heißen Fitnesstrainer an die Seite holen. So verzweifelt kämpft sie um ihre Ehe ...