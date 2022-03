Daniela Katzenberger: Ihre dunkle Vergangenheit holt sie endgültig ein!

Danielas Vergangenheit holt sie ein

Bei der kleine Daniela zu Hause gab’s nicht viel zu lachen. Ihr Vater Jürgen hat der Familie das Leben zur Hölle gemacht, insbesondere Mama Iris tyrannisiert. "Er schlug meine Mutter, uns Kinder rührte er nicht an", erzählte Dani später. Um den ständigen Gewaltausbrüchen zu entkommen, floh Iris ins Frauenhaus. Wie solche Verhältnisse sich auf Kinder auswirken, kann man sich nur allzu gut vorstellen. Als Dani drei Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Frieden kehrte aber nicht ein, denn Iris, die heute mit ihrem vierten Ehemann Peter glücklich ist, stürzte sich Hals über Kopf in immer neue Beziehungen. Seelenstress pur für ihre Kids. "Mit jedem Mann folgte ein Umzug", erinnert sich Dani. Fünfmal musste sie die Schule wechseln, fand dadurch nie ein stabiles soziales Umfeld. Das prägte sie fürs Leben, bis heute hat die Katze nur wenige vertraute Menschen. "Für mich ist es wahnsinnig schwer, echte Freundinnen zu haben", gesteht sie. "Es macht mich oft traurig, weil man das braucht."

Wohl auch ihrer kleinen Tochter zuliebe versucht Daniela sich nun, mit Mitte dreißig, von dem lähmenden Trauma ihrer Vergangenheit zu befreien – und sich ihren Problemen zu stellen. Per Instagram nahm sie jetzt Kontakt zu Melanie Pignitter auf. Die Diplom-Mentaltrainerin hat sich auf die Themen Selbstliebe und Selbstwertsteigerung spezialisiert – genau das Richtige für Menschen, die derlei in ihren schwierigen frühen Jahren nie erfahren durften. Die Wienerin bietet Kurse an, die "dein inneres Kind heilen", wie sie wirbt. In einem sechswöchigen Intensiv-Training sollen schlimme Erfahrungen aufgearbeitet werden. "Ein verletztes inneres Kind kann unsere Freiheit beschränken", so Pignitter. Das wirke sich oft negativ auf die Partnerschaft aus. Auch Daniela hatte in letzter Zeit oft Zoff mit Ehemann Lucas Cordalis, wirkte angeschlagen und erschöpft. Man kann ihr nur von Herzen wünschen, dass das mentale Training hilft, ihren quälenden Seelen-Ballast endlich abzuwerfen …

