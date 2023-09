Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Scheidung! Jetzt sprechen sie ganz offen darüber

Und plötzlich ist sogar von Scheidung die Rede! Seit sieben Jahren sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nun ein Paar und gehen seither durch dick und dünn. Dass es trotzdem hin und wieder zu Streitigkeiten kommen kann, ist wohl in jeder Ehe gang und gäbe. Doch in der neuen Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geht es nun ziemlich heftig zu! So heftig, dass sogar von Scheidung die Rede ist...