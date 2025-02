"Das Sommerhaus der Normalos": So spannend wird Staffel 1!

Obwohl diesmal keine Stars dabei sind, scheint das berüchtigte "Sommerhaus-Flair" erhalten zu bleiben. Vor allem die Nominierungen sorgen auch bei den Normalos für explosive Auseinandersetzungen. Doch nicht nur dabei krachen die Paare aneinander: Auch während der Challenges und in den Interviews kochen die Emotionen hoch. Letztlich scheint das Haus selbst irgendwas an sich zu haben, das die Teilnehmer an ihre Grenzen bringt.