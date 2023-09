Das Sommerhaus der Stars: Sensationelle Verkündung nach Folge 1

"Das Sommerhaus der Stars" konnte am gestrigen Abend den Primetime-Sieg einheimsen. Die Sendung erzielte bei den 14- bis 59-Jährigen einen stolzen Marktanteil von 12,7 Prozent. Im Schnitt verfolgten 1,60 Millionen Fans den Einzug der "Promis" in ihre neue Bleibe. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude bei RTL. Auf ihrer Streamingplattform war die Folge bereits eine Woche vorher abrufbar und sorgte dort für den besten Start eines Reality-TV-Formats auf RTL+. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Bleibt abzuwarten, ob es in den nächsten Wochen so erfolgreich weitergeht. Die Vorschau zur neuen Folge verspricht auf jeden Fall einiges...