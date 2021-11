Davina Geiss: Liebes-Hammer! Sie spricht über ihren Freund

Davina und Shania Geiss sollen später mal das Schmuck-Label "Roberto Geissini" übernehmen. "Davina hat jetzt ihr Abitur gemacht, als Erste in der Familie, Shania folgt in sieben Monaten. Wenn sich die Schule dann erledigt hat, müssen sie gucken, was sie machen. Davina hat ja schon ihre erste Klamotten-Kollektion draußen, da ist sie ganz erfolgreich, Shania macht Kunst. Im Moment läuft das noch unter meinem Schutzmantel, es sind meine Firmen – und jetzt überlegen wir, welche davon sie übernehmen wollen und können", sagt Robert Geiss gegenüber "Bild".

